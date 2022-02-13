В Украине уже две "желтые" области – данные Минздрава
В Украине по состоянию на утро 13 февраля только две области соответствуют показателям "желтой" зоны карантина. Остальные регионы уже достигли "оранжевого" или "красного" уровней, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Несколько дней подряд в Украине была только одна "желтая" область, сегодня таких регионов уже два. Показатели улучшились в Харьковской области.
"Желтой" зоне соответствуют:
- Полтавская;
- Харьковская.
Области, которые находятся в "красной" зоне:
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Луганская;
- Ровенская;
- Хмельницкая.
Показатели остальных областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне, то есть, если ситуация у них ухудшится, то в этих регионах также введут локдаун.