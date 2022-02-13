Как сохранить печень здоровой: список продуктов на каждый день
Лучший способ сохранить печень здоровой – это профилактика. Так что стоит пересмотреть свое отношение к алкоголю, кофе и готовой еде (полуфабрикатам) и минимизировать их употребление, сообщает РБК-Украина.
А еще стоит добавить в свой ежедневный рацион больше овощей, зелени и горьких продуктов питания.
Также есть продукты, которые буквально созданы для того, чтобы поддержать печень, рассказала в своем блоге о здоровом питании нутрициолог Катерина Йенсен.
Список продуктов: лучшие друзья печени
- Чеснок
Способствует активации энзимов, которые помогают печени очищаться. Также чеснок содержит 39 различных антибактериальных компонентов, которые убивают различные вредоносные бактерии. Лучше всего есть чеснок свежим.
- Свекла
Также активирует энзимы печени. Кроме того, содержит элементы, позволяющие лучше усваивать жиры. Например, если у вас красная гусиная кожа на тыльной стороне верхней части рук, то это говорит о неусвоении жиров. Если нашли такое у себя, то свекла вам (и вашей печени) в помощь.
- Брокколи (букеты)
Необычайно богата антиоксидантами и к тому же стимулирует выработку глутатиона. Глутатион, в свою очередь, помогает печени на обоих этапах ее детоксикации. Брокколи также содержит индол-3-карбитол, который помогает печени в переработке гормонов.
- Грейпфрут
Стимулирует выработку желчи, а также помогает в очистке печени. Богат витамином С с биофлаваноидами, которые помогают этому витамину лучше усваиваться.
- Руккола
Помогает печени вырабатывать необходимые энзимы, при помощи которых мы лучше расщепляем пищу.
- Грецкие орехи
Увеличивают скорость кровотока, тем самым помогая печени в детоксикации нашего тела. Содержат полезные для мозга и нервной системы Омега-3 и ненасыщенные жирные кислоты.