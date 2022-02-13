Как сохранить печень здоровой: список продуктов на каждый день

Как сохранить печень здоровой: список продуктов на каждый день
Фото: Pixabay

Лучший способ сохранить печень здоровой – это профилактика. Так что стоит пересмотреть свое отношение к алкоголю, кофе и готовой еде (полуфабрикатам) и минимизировать их употребление, сообщает РБК-Украина.

А еще стоит добавить в свой ежедневный рацион больше овощей, зелени и горьких продуктов питания.

Также есть продукты, которые буквально созданы для того, чтобы поддержать печень, рассказала в своем блоге о здоровом питании нутрициолог Катерина Йенсен.

Список продуктов: лучшие друзья печени

  • Чеснок

Способствует активации энзимов, которые помогают печени очищаться. Также чеснок содержит 39 различных антибактериальных компонентов, которые убивают различные вредоносные бактерии. Лучше всего есть чеснок свежим.

  • Свекла

Также активирует энзимы печени. Кроме того, содержит элементы, позволяющие лучше усваивать жиры. Например, если у вас красная гусиная кожа на тыльной стороне верхней части рук, то это говорит о неусвоении жиров. Если нашли такое у себя, то свекла вам (и вашей печени) в помощь.

  • Брокколи (букеты)

Необычайно богата антиоксидантами и к тому же стимулирует выработку глутатиона. Глутатион, в свою очередь, помогает печени на обоих этапах ее детоксикации. Брокколи также содержит индол-3-карбитол, который помогает печени в переработке гормонов.

  • Грейпфрут

Стимулирует выработку желчи, а также помогает в очистке печени. Богат витамином С с биофлаваноидами, которые помогают этому витамину лучше усваиваться.

  • Руккола

Помогает печени вырабатывать необходимые энзимы, при помощи которых мы лучше расщепляем пищу.

  • Грецкие орехи

Увеличивают скорость кровотока, тем самым помогая печени в детоксикации нашего тела. Содержат полезные для мозга и нервной системы Омега-3 и ненасыщенные жирные кислоты.

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