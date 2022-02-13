Украина и Турция построят плавучий док – подписан контракт

Украина и Турция заключили контракт о строительстве и поставках плавучего дока. Это первый контракт, заключенный после подписания соглашения о свободной торговле с Турцией, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украино-турецкий контракт. Херсонский государственный завод "Паллада" и турецкая компания Hidrodinamik Shipyard заключили контракт на строительство и поставку плавучего дока грузоподъемностью 8500 тонн" , - рассказал глава правительства.

Шмыгаль отметил, что для строительства дока будут использоваться материалы украинских производителей. Это, по его словам, положительно влияет на развитие смежных украинских отраслей.