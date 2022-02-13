Пентагон решил передислоцировать американских нацгвардейцев из Украины

Министр обороны США распорядился о временной передислокации служащих Нацгвардии Флориды из Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает Голос Америки.

Он отметил, что решение было продиктовано заботой о безопасности служащих и принято "в целях предосторожности".

"Мы сохраняем свою приверженность нашим отношениям с Вооруженными силами Украины" , – добавил Кирби в Твиттере.

160 служащих Нацгвардии Флориды находились в Украине с ноября.