Пентагон решил передислоцировать американских нацгвардейцев из Украины

Пентагон решил передислоцировать американских нацгвардейцев из Украины
Фото: Defense Visual Information Distribution Service

Министр обороны США распорядился о временной передислокации служащих Нацгвардии Флориды из Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает Голос Америки.

Он отметил, что решение было продиктовано заботой о безопасности служащих и принято "в целях предосторожности".

"Мы сохраняем свою приверженность нашим отношениям с Вооруженными силами Украины", – добавил Кирби в Твиттере.

160 служащих Нацгвардии Флориды находились в Украине с ноября.

"Они покидают Украину и будут переведены в другие места дислоцирования в Европе", – говорится в заявлении Пентагона.
Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics