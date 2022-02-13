Зеленский обсудил с председателем Евросовета вопросы безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем совместное противодействие вызовам безопасности и вопросы санкций, сообщает Интерфакс-Украина.
"Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в пределах N4 (нормандской четверки, Украина, Франция, Германия, РФ – ред). Привержены дипломатическому урегулированию конфликта. Благодарен за макрофинансовую поддержку", - написал Зеленский в Twitter.
Он также отметил важность того, что посольства стран-членов ЕС продолжают работу в Украине.
"Обменялись мыслями с Шарлем Мишелем о встрече советников лидером нормандской четверки в Берлине, будущие дипломатические усилия и санкции. Самый большой враг для нас сегодня – паника. Важным сигналом поддержки со стороны ЕС является то, что посольства европейских стран продолжают работать в Украине", - написал Зеленский в Instagram.