Украинские авиакомпании могут лишиться большинства самолетов – источники

Украинские авиакомпании на фоне паники из-за возможного вторжения России могут лишиться большинства самолетов. Страховые компании предупредили авиаперевозчиков о том, что страховка перестанет покрывать полеты над Украиной в ближайшие дни, сообщает Avianews.

Об этом изданию рассказали сразу несколько источников.

При этом официальные авиационные регуляторы США и Евросоюза не выпускали никаких предупреждений об опасности полетов в Украину.

Поскольку большинство авиалайнеров в Украине взяты в лизинг на Западе и не находятся в собственности авиакомпаний, их владельцы могут потребовать вывезти авиалайнеры в другие страны.

Первым среди авиаперевозчиков от такой ситуации пострадал SkyUp. При совершении рейса из Португалии в аэропорт Борисполь его самолет Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQO сел в Кишиневе по требованию лизингодателя.

В воскресенье ситуацию планируют обсудить в Мининфраструктуры. Если ее не удастся урегулировать, над Украиной в ближайшее время фактически начнет действовать бесполетная зона. Украинские авиакомпании не смогут летать на большинстве своих самолетов, а европейские авиакомпании не будут летать в Украину из-за отсутствия страхового покрытия. Авиакомпания KLM уже отменила все рейсы в Украину на фоне нарастания напряженности.

Полеты в Украину могут сохранить лишь единичные авиаперевозчики. Например, Turkish Airlines до последнего летала в Кабул несмотря на боевые действия недалеко от аэропорта.

Пассажирам, которые в ближайшее время планируют вылетать за границу, следует учитывать риск того, что они не смогут вернуться в Украину. Если в марте 2020 года на фоне ограничения авиасообщения из-за COVID-19 украинские авиакомпании имели самолеты для эвакуации граждан из-за границы, то сейчас ситуация может оказаться намного тяжелее.