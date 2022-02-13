Датская компания представила ультракомпактный электромобиль iEV Z

Датская компания iEV Motors представила очень компактный электромобиль iEV Z, габариты которого составляют 78 см в ширину, 145 см в высоту и 198 см в длину — последний показатель в зависимости от потребностей владельца может меняться. Весит машина всего 220 кг, сообщает 3Dnews.

Если у владельца iEV Z возникает потребность посадить в салон пассажира, приводы электромобиля раскладывают второе сиденье позади водительского и удлиняют кузов до 235 см. И это ещё не всё: помимо пассажира, в салон можно погрузить ещё и багаж, увеличив длину машины до 275 см. Как сообщает производитель, все эти манипуляции занимают считанные секунды.

Продвинутых технических характеристик у такого электромобиля ждать не стоит: здесь есть только один мотор мощностью 1 кВт (1,36 л.с.), который разгоняет машину до 45 км/ч, а аккумулятор ёмкостью 3,3 кВт·ч обеспечивает запас хода в 100 км и полностью заряжается за 3 часа. Дополнительным источником питания служат солнечные панели, размещённые на крыше. Если позволяют местные законы, говорит автопроизводитель, на этом электромобиле можно ездить даже по велосипедным полосам.

Ультракомпактный iEV Z поступит в продажу уже в этом году. Первые 50 покупателей смогут приобрести его за €5 850. Некоторое время спустя появится продвинутая версия машины iEV Z+.