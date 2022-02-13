Москве "наплевать" на возможные санкции в случае нападения на Украину, - посол РФ

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые Запад может ввести в случае нового вторжения российских войск в Украину. Он отметил, что западные санкции помогли России стать самодостаточной, сообщает РБК-Украина.

"Извините за язык, но нам наплевать на все их санкции. У нас уже было так много санкций, и в этом смысле они позитивно повлияли на нашу экономику и сельское хозяйство" , - сказал российский дипломат.

Татаринцев отметил, что санкции якобы помогли России увеличить экспорт.

"У нас нет ни итальянских, ни швейцарских сыров, но мы научились делать такие же хорошие русские сыры по итальянским и швейцарским рецептам. В новых санкциях нет ничего хорошего, но и не так плохо, как это звучит на Западе" , - добавил он.

Напомним, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС завершил подготовку пакета санкций против России.

Как отмечал Кулеба, пакет западных антироссийских санкций является "мощной бомбой".