Разнообразим завтрак: как вкусно приготовить сладкий рис

Рис на завтрак принесет заряд энергии и бодрости на весь день. Сладкий рис с тушеными яблоками станет отличным дополнением привычного рациона, сообщает 24 Канал.

Для приготовления такого завтрака вам не понадобится никаких специальных ингредиентов или навыков. Нужны только простые компоненты, которые есть в каждом холодильнике.

Рецепт сладкого риса с яблоками

Время: 1 час Порций: 2

Ингредиенты:

200 грамм риса;

3 яблока;

1 столовая ложка сливочного масла;

сливки или натуральный йогурт;

щепотка корицы;

сахар или мед по вкусу.

Приготовление: