Разнообразим завтрак: как вкусно приготовить сладкий рис

Разнообразим завтрак: как вкусно приготовить сладкий рис
Фото: Рixabay

Рис на завтрак принесет заряд энергии и бодрости на весь день. Сладкий рис с тушеными яблоками станет отличным дополнением привычного рациона, сообщает 24 Канал.

Для приготовления такого завтрака вам не понадобится никаких специальных ингредиентов или навыков. Нужны только простые компоненты, которые есть в каждом холодильнике.

Рецепт сладкого риса с яблоками

Время: 1 час Порций: 2

Ингредиенты:

  • 200 грамм риса;
  • 3 яблока;
  • 1 столовая ложка сливочного масла;
  • сливки или натуральный йогурт;
  • щепотка корицы;
  • сахар или мед по вкусу.

Приготовление:

  1. В кастрюле доведите рис до кипения в соответствии с инструкцией на упаковке.
  2. Очистите яблоки от кожуры, разрежьте пополам, удалите гнезда и нарежьте небольшими кусочками.
  3. В кастрюлю с большим дном налейте чуть-чуть воды или сливочного масла и прогрейте на медленном огне.
  4. Если яблоки не выделяют много сока, просто добавьте чуть-чуть воды и варите несколько минут, пока все не станет мягким.
  5. Когда блюдо остынет, можно подсластить фруктовый мусс сахаром или медом (в небольшом количестве).
  6. Слейте рис, разложите порции на тарелках или мисках, добавьте яблоки, украсьте сливками или йогуртом и посыпьте щепоткой корицы.

Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics