"Слугам народа" запретили покидать Украину – Дубинский
Депутатам из партии "Слуга народа" запретили покидать территорию Украины, сообщает УНИАН.
Запрет вступил в силу в воскресенье, 13 февраля, написал в своем канале в Telegram нардеп Александр Дубинский.
"Депутатам "СН" сегодня с полуночи запрещено покидать страну", – сообщил политик.
Бывший нардеп Игорь Мосийчук в Facebook поделился мнением, что в Украине скоро введут военное положение, и именно поэтому "слугам народа" якобы запретили покидать Родину.
"Очевидно, в понедельник – вторник в Украине будет введено военное положение. Именно с этим связан запрет народным депутатам от "Слуги Народа" покидать территорию страны, что сообщает Александр Дубинский", – отметил экс-нардеп.