"Слугам народа" запретили покидать Украину – Дубинский

Депутатам из партии "Слуга народа" запретили покидать территорию Украины, сообщает УНИАН.

Запрет вступил в силу в воскресенье, 13 февраля, написал в своем канале в Telegram нардеп Александр Дубинский.

"Депутатам "СН" сегодня с полуночи запрещено покидать страну" , – сообщил политик.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук в Facebook поделился мнением, что в Украине скоро введут военное положение, и именно поэтому "слугам народа" якобы запретили покидать Родину.