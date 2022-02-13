"Слугам народа" запретили покидать Украину – Дубинский

"Слугам народа" запретили покидать Украину – Дубинский
Фото: Facebook

Депутатам из партии "Слуга народа" запретили покидать территорию Украины, сообщает УНИАН.

Запрет вступил в силу в воскресенье, 13 февраля, написал в своем канале в Telegram нардеп Александр Дубинский.

"Депутатам "СН" сегодня с полуночи запрещено покидать страну", – сообщил политик.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук в Facebook поделился мнением, что в Украине скоро введут военное положение, и именно поэтому "слугам народа" якобы запретили покидать Родину.

"Очевидно, в понедельник – вторник в Украине будет введено военное положение. Именно с этим связан запрет народным депутатам от "Слуги Народа" покидать территорию страны, что сообщает Александр Дубинский", – отметил экс-нардеп.
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