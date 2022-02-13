Разведка США готовится противостоять российским кибератакам – CNN

В США рассматривают киберпространство как ключевой фронт напряженности из-за угрозы вторжения России в Украину. В связи с этим Штаты решили подготовиться к потенциальному увеличению числа атак программ-вымогателей на американские компании со стороны российских хакеров, сообщает Обозреватель.

Этот вопрос поднимался на встрече представителей Белого дома, спецслужб, разведки, Министерства внутренней безопасности и других ведомств. Об этом пишет CNN, ссылаясь на слова американских чиновников.

Руководство США обсуждало, как федеральным чиновникам нужно реагировать на инциденты со взломами, если они коснутся государственных или частных организаций в критически важных секторах экономики. Добавим, что официальные лица Штатов призвали все компании быть в состоянии повышенной готовности из-за угрозы хакерских атак из РФ.

Вместе с тем, в США считают, что на данный момент есть "конкретная реальная угроза" украинской инфраструктуре, но не американской. В связи с этим Вашингтон может оказать Киеву помощь в сфере кибербезопасности, особенно с учетом того, что в январе наша страна подверглась серии кибератак.