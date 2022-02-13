Германия поставляла в РФ товары двойного назначения в обход санкций

После аннексии Крыма немецкие компании продолжили массово поставлять в Россию товары, которые можно использовать в военных целях, с одобрения федеральных властей и вопреки санкциям ЕС, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в материале издания Welt am Sonntag.

Отмечается, что в 2020-м Минфин или подчиненное ему Федеральное управление экономики и экспортного контроля выдало 673 лицензии на экспорт так называемых товаров двойного назначения в страну назначения Россию общей стоимостью в почти 366 миллионов евро.

Товары двойного назначения – это товары, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. К ним относится техника, которую можно использовать в производстве оружия, технологий для авиастроения и некоторых химических веществ.

Издание отмечает удивительно большой объем этих поставок из ФРГ, поскольку с момента аннексии Крыма, согласно европейскому законодательству, к экспорту в Россию применяются более строгие критерии.

"Поэтому возникает вопрос, достаточно ли тщательно проверяют это немецкие органы" , - говорится в материале.

В 2021-м у правительства Германии уже интересовались экспортом товаров двойного назначения, однако Берлин ответил, что перед тем, как пересматривать решение, надо убедиться, что эти товары используются в военных целях.