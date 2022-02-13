"Слугам народа", находящимся за границей, приказали вернуться в Украину

Народные депутаты из фракции "Слуга народу", находящиеся за границей, должны срочно вернуться для участия в пленарной неделе, сообщает Левый берег.

Об этом заявила заместитель главы фракции Евгении Кравчук.

"Все депутаты должны быть в Украине на пленарной неделе. Кто за границей, возвращается срочно" , - сказала Кравчук.

На уточняющий вопрос, связано ли это якобы с запретом нардепам-слугам на выезд из страны, Кравчук сказала, что речь идет об обеспечении максимальной явки.

В то же время нардеп "СН" Александр Качура добавил:

"Да, нас попросили в чатах и рекомендовали не покидать страну. Потому что на самом деле уехать из страны сейчас – это безнравственно".