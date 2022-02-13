Берлин ждет от Москвы шагов по деэскалации – источник

В Германии ждут от РФ конкретных шагов по деэскалации ситуации, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом, по словам источника в ведомстве федерального канцлера ФРГ, будет говорить канцлер Олаф Шольц с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы считаем важным, чтобы были предприняты конкретные шаги по деэскалации ситуации" , - сказал источник в воскресенье.

По его словам, Шольц планирует обсудить в Москве целый ряд тем, в том числе вопрос работы общественной организации "Петербургский диалог".

Ранее Москва объявила три НПО, входящие в "Диалог", нежелательными, из-за этого немецкий оргкомитет "Петербургского диалога" отменил ряд мероприятий и сам ежегодный форум организации.

Шольц в понедельник отправляется в турне, в ходе которого посетит Киев и Москву.