Автобусы с пассажирами рейса SkyUp, отправились из Кишинева в Украину

Четыре автобуса с пассажирами рейса украинской авиакомпании SkyUp, совершившего посадку в Кишиневе по требованию лизингодателя, отправились в Украину, сообщает Новое время.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

Ранее он рассказал, что посольство Украины в Молдове оказывает консульскую помощь пассажирам рейса Мадейра — Киев. Для них организовали питание, а консулы взаимодействовали с авиатранспортными органами Молдовы и представителями SkyUp.

Также спикер МИД заявил, что министерство готово "максимально содействовать" авиакомпании и другим украинским перевозчикам в решении вопросов, связанных с осуществлением полетов.