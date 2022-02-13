Автобусы с пассажирами рейса SkyUp, отправились из Кишинева в Украину
Четыре автобуса с пассажирами рейса украинской авиакомпании SkyUp, совершившего посадку в Кишиневе по требованию лизингодателя, отправились в Украину, сообщает Новое время.
Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.
Ранее он рассказал, что посольство Украины в Молдове оказывает консульскую помощь пассажирам рейса Мадейра — Киев. Для них организовали питание, а консулы взаимодействовали с авиатранспортными органами Молдовы и представителями SkyUp.
Также спикер МИД заявил, что министерство готово "максимально содействовать" авиакомпании и другим украинским перевозчикам в решении вопросов, связанных с осуществлением полетов.
"Благодаря слаженной работе консулов четыре автобуса с пассажирами рейса SkyUp, совершившего экстренную посадку в Кишеневе, отправились в Украину. МИД готов оказать максимальное содействие украинским авиаперевозчикам в решении проблемных вопросов, связанных с осуществлением их авиарейсов", — написал Николенко в Twitter.