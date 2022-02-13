В Украину прибыли еще два самолета с военной помощью от США

В Украину в воскресенье, 13 февраля, прибыли еще два самолета с оборонительной помощью от Соединенных Штатов, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине.

"Sweet 16 и еще 17 — если вы понимаете, о чем мы: сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на $200 млн — боеприпасы и заряды для гранатометов" , — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее в диппредставительстве заявили, что Вашингтон планирует предоставить Киеву еще 90 тонн помощи для ВСУ, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin.