Россия перебрасывает дополнительные танковые силы к границе с Украиной

Российская Федерация перебросила к границе с Украиной дополнительные силы 1-й гвардейской танковой армии, сообщает УНИАН.

РФ отправила к украинской границе танки Т-80У 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии, говорится в Telegram-канале расследователей из Conflict Intelligence Team.

По их данным, танки заметили на поездах в Белгороде и в Веселой Лопани Белгородской области РФ в 15 км от границы с украинским государством.

"…Поначалу мы предположили, что они прибыли туда из-под Воронежа, однако после проверки по железнодорожным базам данных выяснилось, что эшелоны следовали со станций Селятино и Кубинка-2 Московской области, в районе постоянной дислокации 4-й гвардейской танковой дивизии…" , – отмечается в сообщении.

Расследователи отметили, что это свидетельствует о переброске к границе дополнительной техники 1-й гвардейской танковой армии, помимо той, которая уже находилась на полигоне у Воронежа.

Россия отправила к украинской границе дополнительные силы гвардейской танковой армии, выяснили в CIT / коллаж со скриншотов с видео t.me/CITeam

Напомним, в начале февраля в CIT сообщили, что РФ перебросила на юг и запад государства технику Войск национальной гвардии, в частности, бронетранспортеры.