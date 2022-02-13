Астрологи составили гороскоп на 14 февраля для всех знаков Зодиака. Звезды советуют собрать все силы и сосредоточиься на решении одной, но самой важной задачи, сообщает УНИАН.

Овен

Завтра Овны захотят быть в центре внимания и, если вдруг там не окажутся, то будут сильно удивляться.

Телец

В это день Телец рискует стать домашним тираном. При этом он будет думать, что просто проявляет инициативу. Для избежания недоразумений в доме, астрологи советуют Тельцу не разговаривать командным тоном.

Близнецы

В понедельник Близнецов будут преследовать навязчивые идеи из-за этого астрологи советуют им свести общение к минимуму, чтобы обсуждение этих идей не перерастало в спор.

Рак

В этот день Раку будет трудно понять, почему некоторые удовольствия являются еще и грехами. Он, вероятно, позволит себе то, чего ему уж очень будет хотеться.

Лев

У Льва может возникнуть сильное желание командовать. Однако астрологи советуют командовать только тем Львам, у которых есть лидерские качества. А так - лучше переключить энергию на романтическое свидание, оно увенчается успехом.

Дева

Завтра Девы вынуждены будут бороться с обстоятельствами. Астрологи предупредили, что в этот день Деву могут втянуть в решение какой-то ненужной для нее задачи.

Весы

Для Весов день будет полон хороших эмоций и впечатлений при условии, что они не будут зацыкливаться на мелочах. В противном случае они рискуют испортить день и себе и близким.

Скорпион

Скорпион будет испытывать трудности с самоорганизацией и дисциплиной, из-за этого ему будет трудно держаться в привычных рамках.

Стрелец

Завтра планы Стрельца весь день будут меняться. Чтобы решить хоть что-то Стрельцу нужно сосредоточиться, однако это будет непросто.

Козерог

В понедельник у Козерога будет воинственное настроение. Астрологи предупредили, что не стоит удивляться, если день будет конфликтным.

Водолей

Завтра Водолей может легко увлечься самыми разнообразными вещами. Поэтому рассчитывать в этот день на постоянство чувств не стоит.

Рыбы

Рыбы увлекутся малозначимой ерундой, при этом им не будет казаться, что это ерунда. Поэтому строить на понедельник серьезные планы не стоит, а лучше посвятить день любви.