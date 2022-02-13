В Пентагоне не подтвердили информацию о нападении РФ на Украину 16 февраля

Представитель Пентагона Джон Кирби не смог подтвердить начало вторжения России на территорию Украины 16 февраля, сообщает УНИАН.

Об этом шла речь в его интервью Fox News Sunday.

"Я не в состоянии подтвердить эти сообщения" , — заявил Кирби, комментируя заявления о том, что в среду, 16 февраля, ожидается начало вторжения России на территорию Украины.

В то же время он добавил, что США считают, что "крупные военные действия могут произойти в любой день".

Ранее ЦРУ и американские военные обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападение России на Украину, который, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Издание Politico со ссылкой на источники информировало, что президент США Джо Байден также сообщил союзникам, что Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля.

Вероятность вторжения РФ в Украину

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможное вторжение российских военных в Украину может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных ударов.

Украина потребовала от РФ разъяснения по военной деятельности у границ нашей страны и на территории временно оккупированного Крыма.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция получила от источников в России и Беларуси опровержения заявлений о готовящемся вторжении в Украину.