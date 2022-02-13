Папа Римский возобновил молитвы за Украину на фоне российской угрозы

Папа Римский Франциск возобновил молитвы за мир в Украине на фоне напряженной ситуации на российско-украинском приграничье, сообщает УНИАН.

Папа Франциск призвал мировых лидеров искать мирный путь решения ситуации в Украине и вокруг нее в связи с появлением в СМИ информации, что Россия может вторгнуться "в любой момент".

"В то время как большинство западных стран призывают своих граждан покинуть Украину, Папа Франциск возобновил свои молитвы за это восточноевропейское государство" , - пишет издание.

Выступая в воскресенье на площади Святого Петра, Папа назвал новости по ситуации в Украине "очень тревожными". Папа Римский призвал всех на мгновение помолиться в тишине ради мира в Украине.

"Новости, которые поступают из Украины, очень тревожные. Я доверяю покровительству Девы Марии и совести политических лидеров все усилия во имя мира. Помолимся в тишине" , - ответил папа Франциск.

В январе Папа Франциск назвал полномасштабное вторжение России в Украину "безумием" и призвал продолжать дипломатические усилия в "нормандском формате".