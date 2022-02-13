Германия может не дать разрешение на запуск Северного потока-2 - министр экономики Австрии

Газопровод Северный поток-2 может войти в пакет потенциальных санкций против России, который обсуждается в Евросоюзе, в случае ее вторжения в Украину. Речь идет о вводе его в эксплуатацию, сообщает Новое время.

Об этом заявила министр экономики Австрии Маргарете Шрамбёк в эфире телеканала ORF 2.

По ее словам, в правительстве страны надеются, что этого не произойдет, поскольку Австрия много инвестировали в газопровод.

"Мы надеемся, что не будет вторжения… В таком случае санкции затронут не объемы газовых поставок, речь идет о том, что Германия не даст разрешения на запуск газопровода" , — заявила Шрамбёк.

Ранее в Белом доме говорили, что не считают необходимым немедленно вводить санкции против Северного потока-2, а угроза санкций должна иметь сдерживающий эффект и быть средством воздействия на Россию. В то же время президент США Джо Байден пообещал заморозить газопровод в случае вторжения РФ в Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц не сказал напрямую, что газопровод будет остановлен, но заявил, что ФРН вместе с союзниками «примет все необходимые меры» и что нет таких мер, по которым взгляды Берлина и Вашингтона отличаются.

Строительство газопровода Северный поток-2 мощностью 55 млрд кубометров газа в год было завершено 10 сентября 2021 года. Компания Nord Stream 2 AG начала заполнять техническим газом первую нить Северного потока-2 4 октября.