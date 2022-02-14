Причины боли между лопаток и чем она опасна

Иногда люди жалуются на боль между лопаток. Она может быть острой или ноющей, иногда быстро проходит сама собой, иногда долгое время доставляет дискомфорт. Чаще всего она не вызывает сильных опасений, но в некоторых случаях такая боль может быть симптомом серьезных заболеваний, сообщает Econet.ru.

Причины боли между лопаток:

сидячий образ жизни/работы;

различные травмы позвоночника, заболевания позвоночника;

тяжелые физические упражнения;

нарушения осанки;

растяжение мышц спины во время сна;

неправильное выполнение упражнений;

подъем тяжестей;

другие причины.

К другим причинам относятся конкретные диагнозы, одной из симптомов которых является боль между лопатками:

сколиоз;

грыжа межпозвоночного диска;

сужение спинного мозга;

изжога;

остеохондроз в суставах вокруг шеи, позвоночника, ребер;

ущемление нерва;

желчный камень и др.

Иногда боль между лопаток появляется при сердечном приступе, особенно у женщин, при этом может появиться одышка, боль в груди. В этом случае следует немедленно вызвать скорую медицинскую помощь.

Эта боль может также быть симптомом серьезного заболевания – легочной эмболии. Боль при этом резкая, сопровождается одышкой. Следует также обратиться за неотложной помощью.

Чем опасна боль:

Межреберная невралгия. Это одна из самых распространенных причин боли между лопатками, когда остро колет между ребер, тяжело дышать. Иногда эту боль путают с болезнью сердца, но обратить внимание нужно на позвоночник.

Заболевания ЖКТ. Нарушение кровообращения между позвоночными артериями и нервами может приводить к проблемам пищеварительной системы.

Кифоз. Искривление спины, когда она приобретает форму вопросительного знака. При этом страдают все внутренние органы, суставы.

Отеки. Боль между лопатками может приводить к застою лимфатической жидкости, а это нарушает работу почек, печени, кишечника.

Онемение рук. Зажатие плечевых суставов часто приводит к онемению рук и плохому кровообращению.