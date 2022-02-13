Украина созывает срочную встречу с Россией в течение ближайших 48 часов

Украина созывает срочную встречу с Россией и остальными странами-участницами Венского документа по поводу сосредоточенных войск РФ возле Украины и на оккупированных территориях, сообщает УНИАН.

Об этомзаявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Россия так и не предоставила данных по своим войскам в течение ранее отведенных ей в рамках Венского документа 48 часов.

"Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму" , - написал Кулеба.

Он добавил, что если "Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников".

Что предшествовало

Накануне Украина обратилась к России с запросом предоставить детальные разъяснения относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории нашей страны и во временно оккупированном Крыму.

Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, которые принимают в ней участие, уточнил Кулеба.