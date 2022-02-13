Вашингтон готовит список российской элиты для применения санкций

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти готовят списки представителей экономической элиты России для применения к ним санкций в случае военного вторжения в Украину. Ограничения могут коснуться, в том числе, людей из окружения главы Кремля Владимира Путина, сообщает Обозреватель.

По словам чиновника, после введения санкционного пакета "многие олигархи" не смогут "свободно путешествовать и свободно тратить" свои деньги. Об этом рассказал телеканал CNN.

"Мы составляем списки российских экономических элит, которые будут подвергнуты санкциями и которые не смогут свободно путешествовать и свободно тратить" , — сказал Салливан.

Советник также добавил, что Москва готова к взаимодействию с Вашингтоном по вопросу освобождения американцев Пола Уилана (осужденный в России за шпионаж) и Тревора Рида (осужден за сопротивление полицейским), которые отбывают наказание на ее территории.

Что было ранее

11 февраля Салливан заявил, что наступление российских войск на Украину, вероятно, начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые приведут к многочисленным жертвам среди населения. В то же время, по словам чиновника, Штаты точно не знают ни формы, ни даты вторжения.

Вскоре после этого заявления американское агенство Bloomberg написало, что военные действия со стороны РФ могут начаться во вторник, 15 февраля. При этом немецкое издание Der Spiegel назвало другую дату возможного вторжения – 16 февраля.

На фоне этих слухов американский лидер Джо Байден провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Как сообщили в Белом доме, политик "дал понять, что если Россия предпримет новое вторжение в Украину, США вместе с союзниками и партнерами отреагируют решительно и возложат на РФ быстрые и серьезные издержки".