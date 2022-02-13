В крупнейших городах Украины Нацкорпус учит жителей гражданской обороне

В рамках кампании "Не паникуй! Готовься!" по всей Украине проходят учения для гражданского населения, организованные Общественным штабом обороны при поддержке Национального Корпуса. Самыми масштабными сегодня стали мероприятия в Днепре и Сумах, сообщает Обозреватель.

Реакцией украинцев на постоянные угрозы и сосредоточение войск у наших границ стало массовое участие в подготовке к гражданской обороне.

Люди всех возрастов, профессий и пола решили овладеть навыками, необходимыми в критических ситуациях и во время боевых действий. Именно этому и учат желающих во время вышколов в рамках всеукраинской кампании “Не паникуй! Готовься!”.

В Сумах, граничащих с Россией, мероприятие посетили около 500 сумчан. Жители города пришли овладеть новыми для себя навыками на практических занятиях по тактической обороне, тактической медицине, правилам обращения с разными видами оружия. Здесь же они смогли узнать, что на самом деле должно быть в тревожном чемодане.

Не меньший ажиотаж вызвали учения “Не паникуй! Готовься!” и в Днепре. Несколько сотен днепрян пришли получить от ветеранов русско-украинской войны знания, необходимые в условиях чрезвычайных ситуаций.

Подобные мероприятия сегодня также прошли в Николаеве, Чернигове, Ужгороде, Ковеле и Житомире. В Мариуполе обучение местных жителей провели инструкторы полка "Азов".

Самыми масштабными сегодня стали мероприятия в Днепре и Сумах. Источник: nationalcorps.org

Люди всех возрастов, профессий и пола решили овладеть навыками, необходимыми во время боевых действий. Источник: nationalcorps.org

В Сумах мероприятие посетили около 500 сумчан. Источник: nationalcorps.org

Несколько сотен днепрян пришли поучиться у ветеранов. Источник: nationalcorps.org

Напомним, что с инициативой обучения населения гражданской обороне и развитию сети сопротивления Нацкорпус выступал еще в 2021 году – когда РФ проводила военные учения на границах с Украиной. Тогда во всех областных центрах были созданы Штабы обороны с целью координации усилий патриотических сил и подготовки населения страны к защите суверенитета. Вышколы же в рамках кампании "Не паникуй! Готовься!" проводятся по всей стране третью неделю.