Вице-канцлер Германии: мы не оставим Украину в одиночестве

Вице-канцлер Германии Роберт Габек озабочен ростом напряженности у границ Украины, сообщает Европейская правда.

"Мы можем оказаться на грани войны в Европе. С большими армиями танков напротив друг друга. Это абсолютно удручающее и угрожающее", — заявил Габек .

По его словам, очень хорошо то, что канцлер Олаф Шольц едет в Киев в понедельник.

"Знаки имеют значение. Мы не оставим Украину в одиночестве. Из-за многочисленных разговоров можно попытаться построить мост, который на данный момент не виден", - отметил Габек .

Как сообщалось, на встрече канцлер Германии сообщит российскому президенту Владимиру Путину, что Россия столкнется с "тяжелыми последствиями", если нападет на Украину, но Берлин не ожидает конкретных результатов от дискуссий.

Канцлер Олаф Шольц в понедельник поедет в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а во вторник в Москву, чтобы встретиться с Путиным в рамках дипломатических усилий по ослаблению напряженности.

Напомним, Министерство иностранных дел Германии рекомендовало своим гражданам, находящимся в Украине, учесть необходимость дальнейшего пребывания с учетом риска военного конфликта; работу консульства в Днепре приостанавливают.