Курс валют НБУ на 14 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 14 февраля 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 13 февраля, вырос до уровня 28.03 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 31.98 за 1 евро.
Курс рубля понизился до уровня 3.73 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 23 коп. до 38.07 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 30.28 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 2 коп. до 7.07 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.034600
|EUR
|Евро
|31.977700
|RUB
|Рубль
|0.372840
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.073800
|CHF
|Швейцарский франк
|30.283100
|PLN
|Польский злотый
|7.073700