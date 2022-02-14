Курс валют НБУ на 14 февраля

Курс валют НБУ на 14 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 14 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 13 февраля, вырос до уровня 28.03 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 31.98 за 1 евро.

Курс рубля понизился до уровня 3.73 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 23 коп. до 38.07 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 30.28 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп. до 7.07 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 28.034600 +0.159
EUR Евро 31.977700 +0.099
RUB Рубль 0.372840 --0.002
GBP Фунт стерлингов 38.073800 +0.231
CHF Швейцарский франк 30.283100 +0.123
PLN Польский злотый 7.073700 --0.024
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