Курс валют НБУ на 14 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 14 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 13 февраля, вырос до уровня 28.03 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 31.98 за 1 евро.

Курс рубля понизился до уровня 3.73 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 23 коп. до 38.07 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 30.28 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп. до 7.07 за 1 польский злотый.