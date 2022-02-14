Интересные факты о популярнейшем видеохостинге мира

Популярнейший видеохостинг YouTube в понедельник отмечает свой день рождения. 14 февраля 2005 года его основали три сотрудника PayPal: Чад Герли, Стивен Чэни и Джавед Карим, сообщает Обозреватель.

Сегодня YouTube – одно из подразделений корпорации Google и второй по посещаемости сайт мира.

1. YouTube первоначально планировался как сайт знакомств

Его даже хотели назвать Tune In Hook U ("мотив для встречи"). Идея заключалась в том, чтобы пользователи могли размещали на ресурсе не только фото, но и видео.

YouTube – одно из подразделений Google. Источник: Pixabay

2. Первое видео на YouTube было снято в зоопарке

Оно появилось на сайте 23 апреля 2005 года и длилось 18 секунд. Джоед Карим на нем стоит в зоопарке Сан-Диего.

За все время существования видео посмотрели более 221 миллионов раз, а число комментариев превысило 10 миллионов.

3. Google купила YouTube за 1,65 миллиарда долларов

Сделка состоялась в 2006 году – всего через полтора года после создания ресурса. И хотя некоторые считали, что цена была слишком высокой, видеохостинг быстро стал популярным в сети. Осенью 2006 года его доля из всех обращений к видеоресурсам составила 46%.

Google купила YouTube за 1,65 миллиарда долларов. Источник: Pixabay

4. Nike первой собрала миллион просмотров на YouTube

Вирусное видео Nike с участием футболиста Роналдиньо (Бразилия) стало первым собравшим 1 миллион просмотров. В нем Роналдиньо надевает бутсы, чеканит мяч, а затем четыре раза подряд попадает в перекладину, не давая мячу упасть.

5. Gangnam Style – первый ролик, который собрал 1 миллиард просмотров

Хит южнокорейского рэпера PSY под названием Gangnam Style стал первым в истории видео, которое собрало 1 миллиард просмотров. Рекорд был зафиксирован 21 декабря 2012 года. На сегодняшний день ролик посмотрели более 4 миллиардов раз.

6. Despacito – самый популярный клип YouTube

Клип на песню Luis Fonsi и Daddy Yankee под названием Despacito остается абсолютным рекордсменом YouTube. Его посмотрели более 7,7 миллиарда раз, а первый миллиард клип собрал за 97 дней.

7. В 2020 году YouTube ужесточил требования к детским видео

В январе 2020 года YouTube ужесточил правила для "детского контента" в соответствии закона США о защите личных данных детей в интернете (COPPA). За его нарушение Google в 2019 году заплатила рекордный штраф в размере 170 миллионов долларов.