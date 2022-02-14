Канцлер Германии прилетел в Киев (Обновляется)

На фоне пикового международного напряжения вокруг угрозы российской военной операции Украину сегодня посетит канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Новое время.

В Киеве Олаф Шольц 14 февраля встретится с Владимиром Зеленским перед тем, как отправится в Москву: на 15 февраля у немецкого канцлера запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Как ожидается, Шольц предупредит президента РФ о всей тяжести экономических последствий, которые ожидают Москву в случае нового вторжения в Украину.

Сегодня совместная пресс-конференция Шольца и Зеленского запланирована на 14:20 по киевскому времени.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал киевский визит Шольца "чрезвычайно важным".

"У нас нет каких-то слишком завышенных ожиданий, но это будет первый длительный предметный разговор между канцлером Германии и президентом Украины, где они действительно синхронизируют свои позиции, с которыми канцлер поедет в Москву" , — пояснил Кулеба.

В Офисе президента Украины ранее высказывали надежду, что визит Олафа Шольца будет "содержательным", а Германия продолжит играть одну из ключевых ролей в попытках достичь мирного урегулирования.

Канцлер Германии посетит Киев на фоне критики неоднозначной позиции его страны в международном противостоянии российской агрессии в Украине. Берлин остается самым неподатливым и лояльным к Москве государством среди влиятельных стран Большой семерки, отказываясь от поставок вооружения в Украину со ссылкой на историческую приверженность Германии такому решению из-за "коллективной вины" немцев за Вторую мировую войну. Кроме того, Шольц воздерживается от прямых обещаний заблокировать Северный поток — 2 в случае вторжения РФ в Украину.

Такой подход столкнулся с критикой нового правительства ФРГ и за рубежом, и дома. Десятки немецких интеллектуалов в открытом письме призвали власти страны пересмотреть политику в отношении РФ, а в Сенате США звучаты призывы к ФРГ помочь Киеву «военным потенциалом».

На этом фоне 7 февраля Шольц побывал в Вашингтоне, где обсудил российскую угрозу с президентом США Джо Байденом. А 8 февраля канцлер ФРГ принял в Берлине президентов Польши и Франции, с которыми озвучил совместное заявление в поддержку Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц в Украине 14 февраля 2022 — онлайн

12:50 Олаф Шольц прилетел в Киев

Об этом сообщил телеканал Украина 24, показав выезд кортежа канцлера из аэропорта Борисполь

12:35 Северный поток — 2 на повестке: в Кремле прокомментировали темы переговоров Путина и Шольца

Главными темами завтрашних переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца будет ситуация вокруг Украины, российские требования по "гарантиям безопасности" и функционирование газопровода Северный поток -2, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

12:15 Не только переговоры с президентами: что еще будет делать Шольц в Киеве и Москве

В Киеве во время визита немецкого канцлера предусмотрено протокольное возложение цветов к могиле неизвестного солдата и памятника Героям Небесной сотне в Киеве.

В Москве 15 февраля запланирована встреча Шольца не только с Путиным, но и с представителями российского гражданского общества (в резиденции немецкого посла в Москве).

11:30 "Срочно ожидаем от Москвы признаков деэскалации" — Шольц прокомментировал свой визит в Украину и РФ

"Сегодня в Киеве и завтра в Москве я продолжу наши переговоры относительно все еще очень серьезной ситуации возле украинской границы. В Киеве для меня важно выразить нашу неизменную солидарность и поддержку Украине" , — написал Шольц в Твиттер перед вылетом в Киев.

Von Moskau erwarten wir dringend Zeichen der Deeskalation. Eine weitere militärische Aggression hätte sehr schwerwiegende Konsequenzen für Russland. Darin bin ich mir mit unseren Verbündeten absolut einig. Wir erleben eine sehr, sehr ernste Bedrohung des Friedens in Europa. (2/2) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 14, 2022

Он также добавил: "Мы срочно ожидаем признаков деэскалации от Москвы. Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для России. В этом я абсолютно согласен с нашими союзниками. Мы наблюдаем очень и очень серьезную угрозу миру в Европе".

10:40 Во время визита в Киев Шольц потребует от Москвы "немедленных признаков" деэскалации — AFP

#BREAKING During visit to Ukraine Germany's Scholz demands 'immediate signs' of de-escalation from Moscow pic.twitter.com/YMESOqGn1u — AFP News Agency (@AFP) February 14, 2022

09:20 "Не время для смирения" — FT рассказала об ожиданиях команды Шольца от его поездки в Москву и Киев

Financial Times описывает вояж Шольца в Киев и Москву как "новую попытку удержать Владимира Путина от дальнейшего вторжения в Украину". Со ссылкой на помощников Шольца издание пишет, что канцлер Германии "не теряет надежды" на то, что дипломатия может предотвратить войну. В то же время в окружении лидера ФРГ не ожидают прорывов от его переговоров с Путиным.

"Я не предполагаю, что по итогам [визитов] мы получим некий конкретный результат" , — сказал один из немецких чиновников.

Однако они настаивают на том, что "сейчас не время для смирения". Свою главную цель Шольц видим в том, чтобы "лучше понять цели России и попытаться выяснить, есть ли хоть какие-то способы вернуться к прямому диалогу".

08:50 Глава МИД Германии: нет никаких признаков, что вооруженный конфликт неизбежен

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что на фоне угрозы российского вторжения в Украину Европа оказалась в "крайне опасной ситуации". В то же время, по ее словам, пока "нет никаких признаков того, что вооруженный конфликт — это уже решенный вопрос".

08:12 "Ослабьте петлю на шее Украины" — Штайнмайер, переизбранный президентом Германии, обратился к Путину

Франк-Вальтер Штайнмайер, который 13 февраля был второй раз избран президентом Германии, обратился с призывом к российскому лидеру Владимиру Путину.

"Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе" , — подчеркнул Штайнмайер накануне визита Олафа Шольца в Украину и РФ.

"Мы в опасности военного конфликта, войны в Восточной Европе. Ответственность за это несет Россия" , — подчеркнул немецкий президент вчера, после того, как его переизбрали на должность в Федеральном собрании ФРГ.

07:42 В Бундестаге предлагают конфисковать недвижимость российских олигархов

Замглавы фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер Ламбсдорф заявил, что Германии следует "более политически подходить к санкционному вопросу" в отношении России вместо "чисто юридического понимания санкций".

К примеру, предложил он, недвижимость российских олигархов в ФРГ могла бы быть конфискована в качестве санкций в случае вторжения России в Украину. В качестве других возможных мер он упомянул ограничение свободы перемещения и замораживание счетов.

По мнению Ламбсдорфа, президенту РФ Владимиру Путину должно быть ясно, что нападение на Украину будет означать "конец отношений с Европой".

07:20 "Немецкое лицемерие": посол Украины в Германии резко прокомментировал информацию о спорном экспорте в Россию

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал резкой критикой в адрес Берлина на материал немецкой газеты Welt am Sonntag (см. ниже), которая раскрыла масштабы экспорта товаров двойного назначения из ФРГ в Россию.

"Немецкое лицемерие: нет оружию для самообороны Украины против российского военного вторжения. Но 366 млн евро (!) немецкого экспорта товаров двойного назначения в Россию только в 2020 году, которые могут быть использованы для наращивания производства вооружений (№ 4 в экспортном списке). Вопреки санкциям ЕС!" — написал Мельник.

06:32 Контракты на 366 млн евро: накануне визита Шольца в ФРГ вышло громкое расследование о поставках товаров двойного назначения из Германии в Россию

12 февраля немецкое издание Welt am Sonntag (воскресное издание ежедневной газеты Die Welt) обнародовало материал о том, что уже после аннексии Крыма немецкие компании поставили в Россию внушительный объем товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

Издание утверждает, что получило в свое распоряжение ранее не публиковавшиеся данные Министерства экономики Германии. Из них следует, что только в 2020 году это ведомство и подотчетное ему Федеральное управление экономики и экспортного контроля (BAFA) выдало 673 лицензии на экспорт т.н. товаров двойного назначения в Россию. Их общая стоимость составила почти 366 миллионов евро.

Такие товары могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Среди них может быть, к примеру, оборудование, которое можно использовать для производства вооружений, технологии для авиастроения или определенные химические вещества.

"Значительный объем таких поставок из Германии удивляет, поскольку с момента аннексии Крыма в 2014 году, согласно нормам ЕС, к экспорту подобного рода в Россию применялись более строгие критерии, чем относительно других стран. Поэтому возникает вопрос, достаточно ли тщательные проверки в этом вопросе осуществляли немецкие регуляторные органы" , — пишет Welt am Sonntag.

Издание также подчеркивает, что в 2020 году Россия заняла четвертое место среди покупателей товаров двойного назначения в Германии после Китая (контракты на 1,6 млрд евро), США (1 млрд евро) и Бразилии (371 млн евро). Стоимость товаров для России (366 млн) превысила объем поставок во Францию (274 млн евро), и оказалась в разы большей, чем экспорт таких товаров в Украину (17 млн евро в 2020-м году).

При этом Германия отказывается поставлять в Украину любые вооружения, включая оборонительные.

00:50 Шольц попытается повлиять на Путина экономическими аргументами — The Guardian

Британская газета The Guardian пишет со ссылкой на свои источники в немецком правительстве, что во время своего визита в Москву (15 февраля) Шольц попытается донести Владимиру Путину масштаб экономических издержек для России в случае вторжения в Украину.

Некоторые европейские лидеры, по информации издания, опасаются, что эта поездка немецкого канцлера "может стать последней возможностью разрядить чрезвычайно опасную ситуацию", сложившуюся вокруг Украины из-за стягивания войск РФ.

Однако в правительственных кругах Германии отрицают столь драматичную трактовку визита, хотя и признают "очень тревожную общую картину" на границе РФ с Украиной, отмечает The Guardian.