Канцлер Германии сегодня приедет в Киев (Обновляется)

На фоне пикового международного напряжения вокруг угрозы российской военной операции Украину сегодня посетит канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Новое время.

В Киеве Олаф Шольц 14 февраля встретится с Владимиром Зеленским перед тем, как отправится в Москву: на 15 февраля у немецкого канцлера запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Как ожидается, Шольц предупредит президента РФ о всей тяжести экономических последствий, которые ожидают Москву в случае нового вторжения в Украину.

Сегодня совместная пресс-конференция Шольца и Зеленского запланирована на 14:20 по киевскому времени.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал киевский визит Шольца "чрезвычайно важным".

"У нас нет каких-то слишком завышенных ожиданий, но это будет первый длительный предметный разговор между канцлером Германии и президентом Украины, где они действительно синхронизируют свои позиции, с которыми канцлер поедет в Москву" , — пояснил Кулеба.

В Офисе президента Украины ранее высказывали надежду, что визит Олафа Шольца будет "содержательным", а Германия продолжит играть одну из ключевых ролей в попытках достичь мирного урегулирования.

Канцлер Германии посетит Киев на фоне критики неоднозначной позиции его страны в международном противостоянии российской агрессии в Украине. Берлин остается самым неподатливым и лояльным к Москве государством среди влиятельных стран Большой семерки, отказываясь от поставок вооружения в Украину со ссылкой на историческую приверженность Германии такому решению из-за "коллективной вины" немцев за Вторую мировую войну. Кроме того, Шольц воздерживается от прямых обещаний заблокировать Северный поток — 2 в случае вторжения РФ в Украину.

Такой подход столкнулся с критикой нового правительства ФРГ и за рубежом, и дома. Десятки немецких интеллектуалов в открытом письме призвали власти страны пересмотреть политику в отношении РФ, а в Сенате США звучаты призывы к ФРГ помочь Киеву «военным потенциалом».

На этом фоне 7 февраля Шольц побывал в Вашингтоне, где обсудил российскую угрозу с президентом США Джо Байденом. А 8 февраля канцлер ФРГ принял в Берлине президентов Польши и Франции, с которыми озвучил совместное заявление в поддержку Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц в Украине 14 февраля 2022 — онлайн

09:20 "Не время для смирения" — FT рассказала об ожиданиях команды Шольца от его поездки в Москву и Киев

Financial Times описывает вояж Шольца в Киев и Москву как "новую попытку удержать Владимира Путина от дальнейшего вторжения в Украину". Со ссылкой на помощников Шольца издание пишет, что канцлер Германии "не теряет надежды" на то, что дипломатия может предотвратить войну. В то же время в окружении лидера ФРГ не ожидают прорывов от его переговоров с Путиным.

"Я не предполагаю, что по итогам [визитов] мы получим некий конкретный результат" , — сказал один из немецких чиновников.

Однако они настаивают на том, что "сейчас не время для смирения". Свою главную цель Шольц видим в том, чтобы "лучше понять цели России и попытаться выяснить, есть ли хоть какие-то способы вернуться к прямому диалогу".

08:50 Глава МИД Германии: нет никаких признаков, что вооруженный конфликт неизбежен

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что на фоне угрозы российского вторжения в Украину Европа оказалась в "крайне опасной ситуации". В то же время, по ее словам, пока "нет никаких признаков того, что вооруженный конфликт — это уже решенный вопрос".

08:12 "Ослабьте петлю на шее Украины" — Штайнмайер, переизбранный президентом Германии, обратился к Путину

Франк-Вальтер Штайнмайер, который 13 февраля был второй раз избран президентом Германии, обратился с призывом к российскому лидеру Владимиру Путину.

"Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе" , — подчеркнул Штайнмайер накануне визита Олафа Шольца в Украину и РФ.

"Мы в опасности военного конфликта, войны в Восточной Европе. Ответственность за это несет Россия" , — подчеркнул немецкий президент вчера, после того, как его переизбрали на должность в Федеральном собрании ФРГ.

07:42 В Бундестаге предлагают конфисковать недвижимость российских олигархов

Замглавы фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер Ламбсдорф заявил, что Германии следует "более политически подходить к санкционному вопросу" в отношении России вместо "чисто юридического понимания санкций".

К примеру, предложил он, недвижимость российских олигархов в ФРГ могла бы быть конфискована в качестве санкций в случае вторжения России в Украину. В качестве других возможных мер он упомянул ограничение свободы перемещения и замораживание счетов.

По мнению Ламбсдорфа, президенту РФ Владимиру Путину должно быть ясно, что нападение на Украину будет означать "конец отношений с Европой".

07:20 "Немецкое лицемерие": посол Украины в Германии резко прокомментировал информацию о спорном экспорте в Россию

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал резкой критикой в адрес Берлина на материал немецкой газеты Welt am Sonntag (см. ниже), которая раскрыла масштабы экспорта товаров двойного назначения из ФРГ в Россию.

"Немецкое лицемерие: нет оружию для самообороны Украины против российского военного вторжения. Но 366 млн евро (!) немецкого экспорта товаров двойного назначения в Россию только в 2020 году, которые могут быть использованы для наращивания производства вооружений (№ 4 в экспортном списке). Вопреки санкциям ЕС!" — написал Мельник.

06:32 Контракты на 366 млн евро: накануне визита Шольца в ФРГ вышло громкое расследование о поставках товаров двойного назначения из Германии в Россию

12 февраля немецкое издание Welt am Sonntag (воскресное издание ежедневной газеты Die Welt) обнародовало материал о том, что уже после аннексии Крыма немецкие компании поставили в Россию внушительный объем товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

Издание утверждает, что получило в свое распоряжение ранее не публиковавшиеся данные Министерства экономики Германии. Из них следует, что только в 2020 году это ведомство и подотчетное ему Федеральное управление экономики и экспортного контроля (BAFA) выдало 673 лицензии на экспорт т.н. товаров двойного назначения в Россию. Их общая стоимость составила почти 366 миллионов евро.

Такие товары могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Среди них может быть, к примеру, оборудование, которое можно использовать для производства вооружений, технологии для авиастроения или определенные химические вещества.

"Значительный объем таких поставок из Германии удивляет, поскольку с момента аннексии Крыма в 2014 году, согласно нормам ЕС, к экспорту подобного рода в Россию применялись более строгие критерии, чем относительно других стран. Поэтому возникает вопрос, достаточно ли тщательные проверки в этом вопросе осуществляли немецкие регуляторные органы" , — пишет Welt am Sonntag.

Издание также подчеркивает, что в 2020 году Россия заняла четвертое место среди покупателей товаров двойного назначения в Германии после Китая (контракты на 1,6 млрд евро), США (1 млрд евро) и Бразилии (371 млн евро). Стоимость товаров для России (366 млн) превысила объем поставок во Францию (274 млн евро), и оказалась в разы большей, чем экспорт таких товаров в Украину (17 млн евро в 2020-м году).

При этом Германия отказывается поставлять в Украину любые вооружения, включая оборонительные.

00:50 Шольц попытается повлиять на Путина экономическими аргументами — The Guardian

Британская газета The Guardian пишет со ссылкой на свои источники в немецком правительстве, что во время своего визита в Москву (15 февраля) Шольц попытается донести Владимиру Путину масштаб экономических издержек для России в случае вторжения в Украину.

Некоторые европейские лидеры, по информации издания, опасаются, что эта поездка немецкого канцлера "может стать последней возможностью разрядить чрезвычайно опасную ситуацию", сложившуюся вокруг Украины из-за стягивания войск РФ.

Однако в правительственных кругах Германии отрицают столь драматичную трактовку визита, хотя и признают "очень тревожную общую картину" на границе РФ с Украиной, отмечает The Guardian.