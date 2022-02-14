Япония эвакуирует почти всех работников посольства в Украине

Министерство иностранных дел Японии объявило об эвакуации почти всех сотрудников посольства в Украине из-за роста напряженности, сообщает УНИАН.

Японских граждан, находящихся в Украине, призывают немедленно покинуть страну.

В воскресенье, 13 февраля, министерство заявило, что после эвакуации посольство в Киеве будет выполнять лишь ограниченные функции.

Ранее, в пятницу, японский МИД повысил предупреждение об угрозе безопасности в Украине до самого высокого, четвертого уровня.

Как сообщали ранее, Соединенные Штаты и их союзники уже призывали своих граждан немедленно покинуть Украину, так как нападение России может произойти в любой момент.

Россия в свою очередь обвинила западные страны и СМИ в распространении лжи.

Тем временем из-за угрозы российской агрессии Канада и Австралия эвакуируют свои посольства из Киева. А Германия переносит консульство из Днепра во Львов и сокращает штат посольства в Киеве.

Министр иностранных дел Израиля договорился с украинскими коллегами о том, что в случае начала вторжения израильское посольство будет перенесено из Киева до Львова.

Семьи сотрудников латвийского посольства покинули Украину.

А французский посол в Украине призвал всех граждан Франции, которые остаются в стране, запастись пищей, питьевой водой и теплой одеждой.