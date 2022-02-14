В Грузии произошло землетрясение

Вечером 13 февраля Грузию всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,2, которое ощутили и в соседних странах. Момент также попал в прямой эфир местного телеканала. Об этом, со ссылкой на Национальный центр сейсмологии, сообщает Обозреватель.

Это произошло в 22:25 по местному времени вблизи села Самбеба. Специалисты предупредили о возможном повторении стихии.

Отмечается, что сперва сейсмологи проинформировали о подземных толчках силой 5,8 балла по шкале Рихтера. А позже изменили магнитуду землетрясения на 6,2.

Его ощутили не только в Самбебе, что в 53 км от грузинской столицы, но и в самом Тбилиси, других городах. Особенно, как пишут в сети, на верхних этажах многоэтажек.

"Многие люди вышли на улицу. А через несколько минут произошло несколько афтершоков" , – говорится в сообщении Telegram-канала "Sputnik Грузия".

Землетрясение зафиксировали вблизи села Самбеба

Издание добавляет, что момент подземных толчков попал на камеры видеонаблюдения и даже в эфир грузинского телеканала. Во время него в студии раздался резкий сильный шум, но ведущий не растерялся и сразу объявил: "Похоже, это землетрясение!".

В городе Дманиси отключилось электричество, однако подача электроэнергии быстро была восстановлена.

"В Бакуриани сильно почувствовалоссь, люстра качалась и мебель", "В Тбилиси тоже", "Толчки сильно ощущались в России, во Владивостоке" , – написали в комментариях под видео подписчики.

Отмечается, что вечером 13 февраля землетрясения произошли в Армении и Азербайджане. В первой стране – магнитудой 5, причем в некоторых районах города Гюмри, где был эпицентр, отключилось электричество. Во второй стране сила толчков была чуть меньше – 3,5.

Руководитель грузинского Национального сейсмологического центра Теи Годоладзе предупредила о возможных новы толчках. При этом успокоила население, подчеркнув, что они не будут такими мощными – силой не более 3,2 балла.