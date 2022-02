Бен Аффлек растрогал Джей Ло особенным подарком ко Дню влюбленных

В этом году Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отмечают первый День святого Валентина после воссоединения, сообщает Сегодня.

Хоть Дженнифер Лопес и признавалась, что не хочет говорить о личной жизни и своем романе с Беном Аффлеком, но подарком в канун Дня святого Валентина не могла не поделиться. Аффлек под песню Дженнифер On my way из саундтрека к фильму "Первый встречный" смонтировал трогательное видео из общих снимков. Роликом Лопес поделилась с поклонниками, но не в соцсетях, а в специальной рассылке JLo.

В ролике можно увидеть и ранние неопубликованные фото.

Джей Ло показала архивные фото с Беном Аффлеком / Фото: скриншот

Дженнифер Лопес поделилась редкими фото с Беном Аффлеком / Фото: скриншот