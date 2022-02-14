Windows 11 снова сломала принтеры

Установка очередного обновления для Windows 11 может вызвать проблемы с подключением принтеров и прочей офисной техники. Об этом сообщает китайское издание Sina, сообщает Лента.Ру.

Пользователи актуальной ОС от Microsoft начали жаловаться на появление неполадок в системе после выхода обновления KB5010414. Считается, что из-за неизвестного бага принтеры и прочая техника могут подключаться к компьютеру с ошибкой и не отвечать на команды. Как отметили журналисты, ранее пользователи Windows 11 уже находили в операционной системе определенные неполадки, связанные с работой офисного оборудования.

"Стоит отметить, что для многих опытных пользователей баг с принтером, снова появившийся в этом обновлении Windows 11, уже можно назвать "старым другом"" , — написали авторы.

Кроме поломок стороннего оборудования обладатели лицензионных копий Windows 11 пожаловались на аномальное увеличение температуры процессора компьютера. По их словам, проблема стала актуальной после установки обновления KB5010414