Агентство Fitch понизило рейтинг Турции

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте до "В+" с "ВВ-", прогноз по рейтингу негативный, говорится в сообщении агентства, сообщает Прайм.

"Рейтинг Турции отражает слабую надежность и предсказуемость политики, высокую инфляцию, низкую внешнюю ликвидность по сравнению с высокими требованиями к внешнему финансированию и долларизацией, а также геополитические риски", — поясняет агентство.

Fitch не ожидает, что меры властей по снижению инфляции, в том числе депозиты с валютной защитой и целевые меры кредитования, будут устойчиво снижать риски для макроэкономической и финансовой стабильности.

Агентство прогнозирует, что инфляция достигнет 38% к концу года и составит в среднем 41% в 2022 году и 28% в 2023 году, что является вторым самым высоким показателем среди всех суверенных стран, рейтингуемых Fitch.