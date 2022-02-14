KIA возглавила рейтинг самых ненадежных и надежных автомобилей

Эксперты американского аналитического агентства J.D.Power изучили рынок автомобилей США в 2021 году и составили рейтинг самых надежных автомобилей 2021 года. Первое место стало сенсацией для рынка и дилеров: на нем впервые оказался корейкий бренд KIA, сообщает Прайм.

В ходе составления рейтинга было опрошено порядка 30 тысяч владельцев машин 2019 года выпуска, каждый из них рассказал о проблемах со своими авто, которые они наблюдали за последние 12 месяцев.

Первое место- у южнокорейской компании Kia: у этих машин эксперты насчитали в среднем 145 проблем на каждые 100 автомобилей.

Второе место — 147 проблем на 100 машин — малознакомый россиянам бренд Buick.

Третье место — 148 неисправностей на 100 машин — южнокорейский Hyundai.

Четвертое и пятое места — Genesis (155) и Toyota (158).

Лидеры антирейтинга: