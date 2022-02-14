Мендель впервые рассекретила имя бойфренда

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель впервые официально показала своего возлюбленного. Им оказался известный украинский экономист и экс-чиновник Павел Кухта, сообщает УНИАН.

Совместную публикацию с ним Мендель выложила в своем Instagram. Это романтическое видео, на котором пара позирует и демонстрирует свои чувства.

"Make Love, Not War. Влюбляюсь в тебя каждый день... Мы в Киеве. Верим в Мир и любовь!" , - говорится в тексте публикации.

Отметим, ранее Мендель рассказывала, что у нее есть личная жизнь, и показывала фото с любимым, однако скрывала его лицо и имя.

"Многие пытаются любить, но не умеют. Другие - умеют любить, но боятся. Спасибо за то, что ты так умеешь любить и что любишь именно меня" , - написала она в конце декабря прошлого года.

Кто такой Павел Кухта

36-летний Кухта является руководителем по политическим вопросам Киевской школы экономики. Ранее был первым заместителем министра экономики (во времена министра Тимофея Милованова), даже исполнял обязанности главы ведомства. Работал в партии "Голос", был в разные времена советником премьер-министра и министра экономики.