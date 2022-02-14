На трассе Киев-Борисполь работает новая система управления трафиком

За дорожной обстановкой 17-километрового участка трассы М-03 следят 19 информационных порталов и более 130 камер, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Эта система – первая в Украине с таким функционалом. В течение месяца система работала в тестовом режиме. На информационных табло вдоль трассы в будущем будут отображаться разрешенная для движения скорость, наличие пробок, температура и состояние дорожного покрытия.

Для контроля и мониторинга участка движения на трассе использована система Invipo. Она позволяет операторам контролировать и управлять дорожными элементами с одного места.

Ежедневно по трассе Киев-Борисполь проезжает около 85 тысяч авто. Капитальный ремонт 17-километрового участка дороги М-03 был произведен летом 2021 года.