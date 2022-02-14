В СБУ призвали не поддаваться панике и сохранять спокойствие
В Службе безопасности Украины заявили, что Украина столкнулась с системным нагнетанием паники, распространением фейков и искажением реального положения вещей. Поэтому в спецслужбе призывают украинцев не поддаваться панике и сохранять спокойствие.
Об этом говорится в заявлении СБУ.
"Служба безопасности в пределах своей компетенции постоянно анализирует разные сценарии развития событий - есть четкий план действий на каждый из них. Вместе с руководством государства, представителями исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными и органами власти мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее. И уже делаем это", – заявили в Службе безопасности.
По мнению СБУ, нынешнее нагнетание в информационном пространстве преследует цель
"посеять тревогу в украинском обществе, взорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать наше единство".
В спецслужбе добавили, что работают в усиленном режиме во всех регионах Украины.
"Стабильность и покой в нашей стране зависят не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца. Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный ум, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине", – отметили в СБУ.
В Службе безопасности призвали руководствоваться информацией из официальных источников, а не анонимных.