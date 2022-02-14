Во Франции оценили вероятность войны между Россией и Украиной

Франция, в отличие от Соединенных Штатов не видит признаков эскалации на границе России и Украины, пишет газета Figaro, сообщает Газета.ru.

«В том, что говорит Владимир Путин, мы не видим признаков того, что он пойдет в наступление» , — указано в сообщении.

По данным источника газеты во французском правительстве, Елисейский дворец на фоне беспрерывных сообщений о «неминуемом вторжении» принял решение вести себя более уверенно, чем коллеги из Соединенных Штатов.