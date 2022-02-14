РФ ответила на требование Киева объяснить активность на границе – журналист
В России сочли неприемлемыми требования предоставить детальные объяснения относительно своей военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму, сообщает Корреспондент.
Об этом заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
По его данным, Москва уже отреагировала на требования Украины.
"В ответе говорится, что она не ведет никакой необычной военной деятельности на своей территории, и что запрос Украины в соответствии с Венским документом ОБСЕ является неприемлемым", - сообщил он.