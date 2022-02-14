РФ ответила на требование Киева объяснить активность на границе – журналист

В России сочли неприемлемыми требования предоставить детальные объяснения относительно своей военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его данным, Москва уже отреагировала на требования Украины.