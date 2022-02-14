В Туркменистане стартовала избирательная кампания по внеочередным президентским выборам

Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов (ЦИК) с 14 февраля объявляет о начале избирательной кампании по внеочередным выборам президента Туркменистана, сообщает Интерфакс-Украина.

Это решение было принято в воскресенье на заседании ЦИК, главной темой которого стала подготовка к выборам президента Туркменистана согласно Конституции и законодательству страны.

"Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов с 14 февраля 2022 года объявляет о начале избирательной кампании, включающей несколько этапов - выдвижение кандидатов, их регистрацию, встречи с избирателями" , - говорится в сообщении.

В ходе заседания ЦИК был утверждён календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов.

В частности, отмечается, что с 14 февраля политические партии и инициативные группы граждан начнут проводить собрания по выдвижению своих кандидатов на высший государственный пост.

"За ходом избирательной кампании будут следить не только национальные наблюдатели со стороны политических партий и общественных организаций, но и международные эксперты и наблюдатели" , - пишет газета.

В заседании приняли участие члены ЦИК, рабочих групп, созданных при Центризбиркоме, представители политических партий и общественных организаций, СМИ.

Как ранее сообщалось, в субботу постановлением Меджлиса Милли Генгеша (нижней части парламента) Туркменистана на 12 марта 2022 года назначены внеочередные выборы президента Туркменистана в соответствии со статьей 81 Конституции Туркменистана, статьёй 86 Избирательного кодекса Туркменистана. Данная статья кодекса касается проведения досрочных выборов.

В минувшую пятницу на заседании (Халк маслахаты) Народного Совета Гурбангулы Бердымухамедов, занимающий должность президента 15 лет, заявил о намерении уступить свой пост молодому руководителю, оставив за собой лишь должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) страны.