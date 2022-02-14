Названы лучшие дешевые 5G-смартфоны

Журналисты издания ZDNet выбрали лучшие недорогие телефоны с поддержкой связи пятого поколения. Об этом сообщается на сайте медиа, сообщает Лента.Ру.

Специалисты отметили смартфон Google Pixel 6, который имеет 6,4-дюймовый экран, качественную камеру, влагозащиту и доступен за 600 долларов. Samsung Galaxy A13 назвали в числе лучших по причине того, что аппарат оказался одним из первых дешевых девайсов на рынке, доступным менее чем за 300 долларов. «A13 обеспечивает поразительно низкую точку входа от одного из самых популярных производителей смартфонов в мире», — отметили журналисты.

Samsung Galaxy A52 5G, оцененный в 500 долларов, был отмечен за отличную камеру, высокую производительность и качественный экран с поддержкой частоты 120 герц. OnePlus Nord N200 5G назвали адекватной заменой флагману OnePlus 9 — телефон можно приобрести на рынке за 600 долларов.

Доступный iPhone 13 mini, который появился на рынке по цене 700 долларов, добавили в рейтинг за компактность, наличие уникального форм-фактора и «лучшей в отрасли поддержке обновлениями». В заключение журналисты отметили Google Pixel 5a 5G и Motorola One 5G Ace — бюджетные аппараты с поддержкой 5G оценены примерно в 400-450 долларов.