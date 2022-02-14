Спортивный суд допустил Валиеву к Олимпиаде в Пекине

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес приговор по делу фигуристки сборной РОК Камилы Валиевой, получившей позитивную допинг-пробу, сообщает Сегодня.

Фигуристке сборной РОК Камиле Валиевой, у которой обнаружили допинг, разрешили выступать на Олимпиаде-2022.

Вчера Спортивный арбитражный суд завершил слушания по делу российской допинг-грешницы – 15-летней фигуристки Камилы Валиевой.

Заседание длилось почти шесть часов: до двух ночи по китайскому времени, и окончательное решение было обнародовано 14 февраля.

В приговоре суда указано, что Камила Валиева не будет отстранена от соревнований из-за "исключительных обстоятельств". Согласно правилам WADA, 15-летняя фигуристка является "защищенным лицом", поскольку ей не исполнилось 16 лет, а значит правило о временном устранении на нее не распространяется.

Суд назвал "серьезной проблемой" "несвоевременное сообщение о результатах антидопиногового теста" Валиевой, взятого еще в декабре прошлого года, что помешало спортсменке воспользоваться полноценной юридической поддержкой.

Тем не менее, CAS отметил, что решение касается только вопроса уместности временного устранения Валиевой на время Олимпиады. Вопросы результатов командного турнира и других последствий положительной допинг-пробы спортсменки будут решаться во время отдельных судебных процессов.