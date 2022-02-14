Археологи в Египте обнаружили тайник со средствами для бальзамирования

С чем у нас ассоциируется Египет? Вероятно, с пирамидами и мумиями. Первые были местом захоронения вторых. А чтобы "сделать" мумию тело нужно бальзамировать. Ученым удалось найти приборы для этого процесса, сообщает 24 Канал.

Открытие совершили чешские археологи во время раскопок на кладбище Абусир, неподалеку от Мемфиса, Египет. Принадлежности для мумификации были непременной частью погребальных ритуалов, ведь обеспечивали хранение тела покойника. Это делалось для того, чтобы человека приняли в загробной жизни после его смерти. Египтяне верили, что если правильно забальзамировать человека, он будет жить вечно.

Что нашли в тайнике

Было обнаружено 370 керамических кувшинов, в которых обнаружили материалы для бальзамирования: например, смолу, которая являлась одним из "ингредиентов", хранивших изъятые внутренние органы покойника от гниения. Также были обнаружены четыре пустых кувшина, на которых выгравировано имя владельца – это был человек, по имени Вахе Ип Ра-МарИ Нит ("Вахибре"), который был "сыном госпожи Артуро". Все кувшины нашли в колодце 5,3 на 5,3 метра на глубине 14 метров.