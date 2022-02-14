Ученые из Китая и США создали биомиметический аналог зубной эмали

Исследователи из китайских и американских институтов разработали аналог искусственной эмали, который, как ожидается, станет многообещающим кандидатом в качестве материала для ремонта зубов благодаря своей выдающейся механической прочности, жесткости и твердости, сообщает Українські Новини.

Зубная эмаль является идеальной целевой моделью для разработки биомиметических материалов, но ей не хватает регенеративной способности. Более того, сложная структура затрудняет ее ремонт.

Исследователи из Бэйханского университета, Школы стоматологии Пекинского университета (PKU-SS) и Мичиганского университета разработали биомиметический аналог эмали с основными иерархическими структурами в нескольких масштабах. Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.

Этот нанокомпозитный материал одновременно обладал выдающейся механической прочностью, высокой жесткостью, твердостью, вязкоупругостью и ударной вязкостью, превосходя свойства натуральной эмали, а также ранее изготовленных материалов на основе эмали.

"Аналогичная твердость с натуральной эмалью придает этому синтетическому материалу достаточную прочность для жевания, предотвращая при этом чрезмерный износ здоровых зубов", – отметил профессор Дэн Сюлянь.

Кроме того, аналог синтетической эмали может выдерживать большую вибрацию и силу удара, так как он превосходит натуральную эмаль по вязкоупругости и ударной вязкости. Согласно исследовательской статье, многомасштабный иерархический дизайн поддается масштабируемому производству высокопроизводительных материалов.