Пенсии повысят через две недели: на сколько и каким категориям

В Украине в октябре 2022 года должно произойти масштабное повышение пенсий. Оно коснется людей в возрасте 70+ лет, и получать они будут не менее 3 тыс. грн, сообщает Українські Новини.

Об этом в эфире канала "Дом" рассказала министр соцполитики Марина Лазебная. При этом она подчеркнула: соответствующее решение уже принято.

Кроме того, министр сообщила: эта категория пенсионеров начнет получать и доплату. Ее размер составит 300 грн.

"Минимальная пенсия в стране для этих людей не будет меньше 3 тыс. грн. Мы хотим зафиксировать эту сумму как минимальную пенсионную выплату с октября 2022 года", – сказала Лазебная.

Также она анонсировала индексацию "возрастных добавок". Произойти она должна уже в марте 2022 года. В частности, пенсионеры, старше 80 лет каждый месяц начнут получать надбавку в 570 грн – вместо текущих 500 грн.

В то же время уже с 1 марта в Украине будет проведена масштабная индексация пенсий. Она коснется 5,9 млн человек. Минимальный размер увеличения составит 100 грн., а средний – 550 грн.