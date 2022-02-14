Врач рассказала, сколько воды надо пить при COVID-19

Во время заражения коронавирусом следует увеличить суточную норму потребления воды вдвое, чтобы помочь организму быстрее вывести вирус. Об этом рассказала врач-инфекционист Светлана Федорова, сообщает Судебно-юридическая газета.

"Без увеличения потребления жидкости наша иммунная и сосудистая системы не могут нормально функционировать, а значит, организм не в состоянии давать серьезный ответ вирусу" , - заявила она.

По словам врача, существует общеизвестное правило расчета дневной нормы воды для каждого организма – 25-30 мл на 1 кг веса. Так, для человека весом 60 кг нужно выпивать около двух литров воды в сутки.

Во время заражения коронавирусом эта цифра должна увеличиться вдвое – то есть выпивать нужно почти 4 литра воды в сутки.

Медик обращает внимание, что вода из кулера или бутылок не принесет желаемого результата в борьбе с болезнью, поскольку она дистиллирована и не несет в себе никаких полезных элементов, таких как магний и кальций.