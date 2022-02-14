Ляшко заявил о признаках стабилизации ситуации с COVID-19

В Украине появились признаки стабилизации ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге, сообщает Новое время.

"Впервые за последние четыре недели недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и демонстрирует спад" , — отметил он.

По словам Ляшко, признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдаются на неделю раньше, чем это показывали прогнозы Минздрава.

С начала роста заболеваемости зарегистрировано снижение недельного количества новых случаев на территории девяти регионов и заметное снижение показателя отмечалось в Винницкой (-38%) и Ивано-Франковской (-37%) областях.

При этом снижение недельной заболеваемости в Ивано-Франковской области наблюдается вторую неделю подряд, что свидетельствует о прохождении пикового периода.

"Подчеркиваю, что это только первые положительные признаки стабилизации заболеваемости в Украине, и мы находимся на высоких цифрах регистрации новых случаев COVID-19" , — резюмировал министр.

В Украине на прошлой неделе не было зафиксировано ни одного рекорда заболеваемости, но цифры оставались на высоком уровне. Два дня подряд количество инфицированных в сутки превышало показатель в 41 тысячу.

За минувшие сутки показатель заболеваемости традиционно снизился после выходных — зафиксировали почти 17 тысяч новых случаев заражения.

Минздрав прогнозировал до 60 тысяч заболевших в сутки на следующей неделе.