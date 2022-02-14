Путешествие в одиночку: назвали популярные города для самостоятельных поездок

Путешествие в одиночку: назвали популярные города для самостоятельных поездок
Фото: Рixabay

Компания Uswitch подготовила рейтинг лучших направлений в 2022 году для тех, кто путешествует в одиночку. Лидером рейтинга оказался Рим, пишет Евгения Тугушева, РБК-Украина.

Для подготовки рейтинга в компании изучили популярные туристические города по нескольким критериям. Среди них – комфорт и цены на жилье, стоимость общественного транспорта, качество интернета, разнообразие культурных достопримечательностей, мероприятий и развлечений.

10 лучших направлений для тех, кто путешествует в одиночку:

  1. Рим (Италия);
  2. Нью-Дели (Индия);
  3. Бангкок (Таиланд);
  4. Стамбул (Турция);
  5. Джайпур (Индия);
  6. Афины (Греция);
  7. Дубай (ОАЭ);
  8. Флоренция (Италия);
  9. Лиссабон (Португалия);
  10. Париж (Франция).

Эксперты компании оценивали каждый город по следующим параметрам: скорость загрузки, количество мероприятий и достопримечательностей, бары и пабы, общественный транспорт, места для проживания, безопасность и средняя температура.

Это позволило составить полный путеводитель по пешим прогулкам, с местами, которые нужно посетить, чтобы получить наилучшие впечатления от путешествия.

В тройке лидеров оказался Рим, Нью-Дели, Бангкок.

В этих городах стоит посетить известные достопримечательности, увидеть архитектуру с богатой историей. В Риме – Колизей, фонтан де Треви, район Коппеде.

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