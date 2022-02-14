Путешествие в одиночку: назвали популярные города для самостоятельных поездок
Компания Uswitch подготовила рейтинг лучших направлений в 2022 году для тех, кто путешествует в одиночку. Лидером рейтинга оказался Рим, пишет Евгения Тугушева, РБК-Украина.
Для подготовки рейтинга в компании изучили популярные туристические города по нескольким критериям. Среди них – комфорт и цены на жилье, стоимость общественного транспорта, качество интернета, разнообразие культурных достопримечательностей, мероприятий и развлечений.
10 лучших направлений для тех, кто путешествует в одиночку:
- Рим (Италия);
- Нью-Дели (Индия);
- Бангкок (Таиланд);
- Стамбул (Турция);
- Джайпур (Индия);
- Афины (Греция);
- Дубай (ОАЭ);
- Флоренция (Италия);
- Лиссабон (Португалия);
- Париж (Франция).
Эксперты компании оценивали каждый город по следующим параметрам: скорость загрузки, количество мероприятий и достопримечательностей, бары и пабы, общественный транспорт, места для проживания, безопасность и средняя температура.
Это позволило составить полный путеводитель по пешим прогулкам, с местами, которые нужно посетить, чтобы получить наилучшие впечатления от путешествия.
В тройке лидеров оказался Рим, Нью-Дели, Бангкок.
В этих городах стоит посетить известные достопримечательности, увидеть архитектуру с богатой историей. В Риме – Колизей, фонтан де Треви, район Коппеде.